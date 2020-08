Dopo il lockdown e nonostante le difficoltà ancora evidenti per l’emergenza legata al Covid-19, l’Azienda Speciale “Riviere di Liguria” della Camera di Commercio Imperia, Savona, La Spezia torna a svolgere il proprio ruolo di sostegno economico a favore delle imprese del territorio e a mettere in campo iniziative per supportare il settore turistico e agroalimentare, vero motore dell’economia ligure.

«Il lungo periodo di quarantena – spiega Ilario Agata, direttore dell’Azienda Speciale Riviere di Liguria – ha fermato una serie di attività importanti. Ora la Camera di Commercio ricomincia le attività di promozione e animazione dei territori con progetti comunitari (turismo, agroalimentare, pesca, innovazione) che interessano le province di Imperia, Savona e La Spezia».

L’emergenza Covid ha cancellato, per le restrizioni attuate nel periodo dell’emergenza, alcuni eventi di primissimo piano, come “Liguria da bere” e “Barche mercato” a La Spezia e gli Expo in provincia di Imperia: appuntamenti che da sempre hanno saputo coniugare la promozione del territorio, dei prodotti tipici, con le peculiarità di settori che contraddistinguono l’economia regionale.

«L’impatto dell’emergenza coronavirus è da analizzare sul lungo periodo, le conseguenze sul sistema produttivo della Liguria – caratterizzata da un tessuto già fragile – avranno un impatto diversificato sulle attività e sui posti di lavoro. Da qui la necessità di uno sforzo ancora maggiore per aiutare le piccole-medie imprese liguri a rimettersi in moto», aggiunge Agata.

L’attività dell’Azienda Speciale Riviere di Liguria riprenderà dunque con il sostegno a eventi e manifestazioni subito dopo Ferragosto.

I prossimi appuntamenti in cui sarà coinvolta l’azienda Speciale Riviere di Liguria riguardano “Shopping, music and food by night” il 22 agosto a Imperia, il “Premio Vermentino” il 28 e 29 agosto a Diano Castello e “Azzurro pesce da autore” dall’11 al 13 settembre ad Andora.