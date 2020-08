Chiusura in netto ribasso per le Borse europee, tranne che per Francoforte, penalizzate dall’aumento dei contagi da Covid-19 in Europa e dai deludenti dati sulle vendite al dettaglio in Cina e negli Stati Uniti. Londra segna -1,55%, Parigi -1,58%, Francoforte -0,71% . Milano ha terminato con Ftse Mib -1,13 e Ftse Italia All Share -1,09%. Poco mosso lo spread Btp/Bund, a 141 punti (-0,84%).

A Piazza Affari accusano i cali maggiori del Mib Atlantia (-3,23%) dopo le dichiarazioni del presidente del consiglio Conte che ha escluso “sconti” ad Autostrade e Leonardo (-2,48%). Sukl listino principale hanno chiuso soltanto rialzo Telecom (+0,85%), con la prospettiva progetto della rete unica Tim-Open Fiber anche se resta il nodo della governance e Unicredit (+0,41%). Fuori dal Mib male Mps (-3,38%) dopo la previsione di perdite fino al 2022 indicate nella relazione semestrale

Euro/dollaro sui livelli di ieri a 1,183.

Petrolio in calo a 42 dollari al barile nel Wti settembre e a 44,7 nel Brent agosto.