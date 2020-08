Per i Comuni della provincia di Genova, sia nell’entroterra sia in Riviera, che hanno la gestione degli scuolabus, Atp, in accordo con i Comuni interessati, ha riaperto la procedura di preiscrizione online, che accompagna le famiglie nel percorso per l’accesso dei propri figli al servizio di trasporto pubblico locale per l’anno scolastico 2020/2021.

Dopo essere stati 13 nel 2018, 19 nel 2019, quest’anno i Comuni interessati al servizio sono saliti a 22: Torriglia, Serra Riccò, Bargagli, Sori, Neirone, Tribogna, Moconesi, Cicagna, Coreglia, Lorsica, San Colombano Certenoli, Mezzanego, Borzonasca, Rezzoaglio, Cogorno, Sestri Levante, Moneglia, Bonassola, Casarza Ligure, Maissana, Varese Ligure e a breve Castiglione Chiavarese.

L’iscrizione online dà seguito alla legge 135 del 2012 che stabilisce come “le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità online”. Le modalità di iscrizione online per accedere al servizio di trasporto pubblico locale, per l’anno scolastico 2020/2021, sono offerte agli studenti residenti che frequenteranno scuola primaria e secondaria di primo grado all’interno del territorio di alcuni Comuni della Città Metropolitana di Genova. L’iscrizione deve essere effettuata da un genitore o dal tutore affidatario dell’alunno.

Per registrarsi occorre avviare la procedura sul sito di Atp.