Attraverso Gi Group spa, agenzia per il lavoro, Amazon cerca 50 magazzinieri ambosessi per il nuovo centro logistico di Genova in val Polcevera. Il contratto è a tempo determinato in somministrazione.

Viene specificato che questo lavoro richiede l’uso di strumenti informatici, la movimentazione e l’ubicazione di pacchi nel centro di smistamento con diversi metodi di gestione, preparazione, imballaggio ed emissione di ordini per i clienti e risoluzione dei problemi associati a queste attività.

Sette i requisiti richiesti: disponibilità a turnazione prettamente notturna; disponibilità a un corso di formazione della durata di 3 giorni; disponibilità immediata; puntualità, precisione e attenzione; elevata attenzione verso gli aspetti della sicurezza sul lavoro; disponibilità a raggiungere elevati standard di qualità; impegno al rispetto di una cultura del lavoro basata su processi standard.

Tra le principali attività elencate: carico e scarico della merce, ricevimento di pacchi, registrazione dei dati nel sistema informatico e controllo della qualità, classificazione dei pacchi in base alle dimensioni e alla destinazione, risoluzione degli imprevisti, ordinare e trasportare pallet e pacchi in base alla destinazione.

Per candidarsi cliccare qui. Oppure inviare il curriculum all’indirizzo mail: genova.transport@gigroup.com con codice di riferimento numero:474870 Filiale di Gi Group di Genova: piazza Savonarola 17r, 16129 Genova.