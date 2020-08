Le porte dei musei della Spezia saranno aperte anche sabato 15 agosto proprio per essere scoperti e riscoperti. Per tutti coloro che non lo avessero ancora fatto, o per quanti desiderino cogliere l’opportunità di trascorrere questa calda giornata estiva immersi nell’arte, i musei della Spezia resteranno aperti offrendo una nuova occasione, a turisti e residenti, per visitare le collezioni permanenti e le mostre in corso.

Questi gli orari di apertura dei singoli musei, e gli eventi espositivi in corso.

– Museo Civico “Amedeo Lia”, via Prione 234, Orario di apertura 10/18

– CAMeC Centro Arte Moderna e Contemporanea, piazza C. Battisti 1, Orario di apertura 11-18. Mostre in corso:

Oversize. Grandi capolavori dalle collezioni del CAMeC.

Michelangelo Penso. Dimensioni infinite.

BAU Contenitore di cultura contemporanea 2004-2020.

La Stanza delle meraviglie.

– Museo Archeologico Castello San Giorgio, via XXVII Marzo, Orario di apertura 10.30-17.30

– Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana”, via del Prione 156, Orario di apertura 10-12.30 e 16-19. Mostra in corso: C’era una volta… Favole e Fantasia nei Teatrini delle Marionette della Collezione Sergio Del Santo (visitabile fino al 29 novembre).

– Civico Museo del Sigillo – Palazzina delle Arti “L.R. Rosaia”, via del Prione 234, Orario di apertura 10/18