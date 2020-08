Il Comune di Alassio ha aderito al Progetto Elena Prosper (European Local ENergy Assistance) indetto dalla Provincia di Savona. Si tratta di un’iniziativa lanciata dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Intelligent Energy Europe a beneficio dei soggetti aderenti al “Patto dei Sindaci” che mette a disposizione contributi a fondo perduto in materia di miglioramento​ dell’efficienza energetica e di installazione di impianto che producono energia da fonti rinnovabili.

Alassio è uno dei 26 Comuni savonesi ammessi ai contributi segnatamente agli edifici della scuola materna di Solva e Moglio e della scuola primaria di Moglio.

Nei giorni scorsi la Provincia di Savona ha comunicato di aver sottoscritto i contratti quadro con le ditte aggiudicatarie dei lotti di intervento a seguito della conclusione della procedura di gara. Gli uffici hanno valutato la progettazione e per dar seguito all’iter la giunta ha così approvato i progetti esecutivi che consentiranno la cantierizzazione dell’intervento: un’operazione dunque a costo zero per il Comune di Alassio, in quanto gli interventi di efficientamento saranno finanziati dal risparmio”.