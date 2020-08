L’Autorità garante della concorrenza del mercato (Agcm) ha attribuito a Sviluppo Genova spa il rating di legalità ★ ★ ++.

Il Rating di Legalità è una attestazione, attiva dall’inizio del 2013, che varia da un punteggio di minimo una stella a un massimo di tre stelle, rilasciata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), dopo specifici controlli. L’acquisizione del riconoscimento, per legge, offre una serie di importanti vantaggi nei rapporti con la pubblica amministrazione e gli istituti di credito.

«Un riconoscimento prestigioso – commenta Franco Floris, presidente e amministratore unico di Sviluppo Genova – che premia la professionalità e l’impegno di tutto il personale di Sviluppo Genova, che ora sarà inserito nell’elenco delle imprese di Rating di legalità così come previsto dall’articolo 8 del regolamento Anac e che si aggiunge alle certificazioni ISO:9001 e ISO:14001 già ottenute nel 2019. Sviluppo Genova prosegue nella sua attività di trasparenza e certificazione verso l’esterno con la richiesta di una ulteriore certificazione, la ISO:37001, le cui attività partiranno nell’ultimo trimestre del 2020».

«Il Rating di Legalità – precisa Floris – appresenta oggi uno strumento molto interessante per le imprese che da sempre fanno di un business sano, responsabile e sostenibile il proprio modus operandi quotidiano». Questo riconoscimento costituisce un elemento di immagine e reputazione aziendale sul quale Sviluppo Genova continua a spingere il suo approccio virtuoso. Come stazione appaltante Sviluppo Genova continua la sua attività impegnandosi su più fronti come l’avvio di importanti opere infrastrutturali e di bonifica sul territorio. Una politica di sviluppo che viene perseguita da tutto lo staff di tecnici e professionisti qualificati con grande impegno e dedizione».