96 mila euro in favore delle aziende vitivinicole liguri. Ad annunciarlo l’assessore regionale all’Agricoltura, Stefano Mai. Si tratta delle disposizioni regionali attuative della misura Ocm (Organizzazione comune di mercato) “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2020/2021”. Predisposti .

«Oggi garantiamo un aiuto importante alle aziende vitivinicole liguri che da alcuni anni stanno vivendo una fase di forte crescita, sia in termini qualitativi, sia qualitativi – spiega Mai – le disposizioni di oggi ci consentiranno di finanziare per ogni ettaro, 3 mila euro per la compensazione delle perdite di reddito in caso di estirpazione di un vecchio vigneto, e 16 mila euro per i costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, nel limite del 50% dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto del prezzario regionale».

Diverso è il caso in cui uno di questi vigneti si ritrovi in territori difficili che comprendono o impianti viticoli su terrazze e gradoni, o un’altitudine superiore ai 500 metri sul mare con esclusione degli altopiani, o una pendenza del terreno superiore al 30%.

Quando si presenta almeno uno di questi casi, l’importo per ettaro viene elevato fino a un massimo di 22 mila euro.

«Questi finanziamenti – afferma Mai – riguardano soprattutto le aziende che ristrutturano superfici vitivinicole di almeno un ettaro, tuttavia, nelle zone viticole difficili, sono ammessi interventi su una superficie minima di 2 mila metri quadri. Nelle prossime settimane garantiremo al settore ulteriori finanziamenti grazie ai bandi per gli investimenti e la promozione all’estero. Si tratta di altre due opportunità molto importanti per la filiera del vino, sempre garantiti dai fondi Ocm».

Il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali e di modifica è fissato al 30 agosto 2020, per la presentazione della ulteriore documentazione al settore ispettorato agrario regionale competente per l’istruttoria è fissato al 9 settembre 2020, mentre per la presentazione della richiesta di collaudo è fissato al 20 giugno 2021.