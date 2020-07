Una nuova isola ecologica, più capiente, in funzione per la zona di via F.lli Arpe, a Santa Margherita Ligure. La vecchia isola ecologica interrata è stata sostituita con una nuova batteria di cassonetti per la raccolta differenziata, con maggior capacità di raccolta, posizionata poco più avanti, in via Franceschetti, nei pressi dell’Istituto Colombo. L’operazione è stata autorizzata dalla Giunta comunale.

La vecchia isola ecologica verrà totalmente smantellata, a spese del condominio adiacente che ha anche acquistato quella nuova, e l’area tornerà fruibile per la città, liberando così uno spazio all’interno del centro abitato.



Da domani, giovedì 2 luglio, tutte le isole ecologiche presenti a Santa Margherita Ligure saranno utilizzabili soltanto con l’ausilio della nuova chiave elettronica. Per chi non avesse ancora ritirato il nuovo badge, si rammenta che sarà possibile farlo, gratuitamente, ancora per tutto il mese di luglio, in municipio, al piano terra, allo sportello in cui si ritirano i sacchetti per la raccolta differenziata, il lunedì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30 e il sabato mattina dalle 9 alle 13, oppure il giovedì, in piazza Vittorio Veneto, nel gabbiotto in uso alla Polizia Locale, dalle 9 alle 15.