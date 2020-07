Una carta turistica in grado di rappresentare l’offerta locale, di mettere in rete i diversi servizi, offrendo vantaggi e sconti sugli acquisti e in grado di contribuire a far conoscere e promuovere i prodotti turistici del nostro territorio.

Si presenta così la “Carta Turistica Golfo & Terre dei Poeti Welcome Card“, promossa dall’amministrazione Peracchini, in particolare dall’assessorato al Turismo dell’assessore Paolo Asti, e concordata dal Tavolo tecnico del Turismo che si è riunito lo scorso 3 luglio, trovando interesse d’adesione Comune e Enti della provincia e della Lunigiana.

La card sarà offerta gratuitamente a partire da questa estate e fino al 31 dicembre 2020. Viene definita uno strumento utile quale volano economico delle attività commerciali, artigianali e più in generale dei servizi offerti dai privati e potrà essere materialmente ritirata presso i punti di informazione turistica, i musei e le attività ricettive.

Per questo motivo l’Amministrazione comunale ha deciso di richiedere agli operatori economici di manifestare interesse rispetto alla proposta progettuale, così da garantire a tutti di partecipare al progetto.

L’operatore economico che intende manifestare il proprio interesse dovrà impegnarsi ad applicare uno sconto su acquisti o servizi inerenti la propria attività pari almeno al 10% dei propri listini sull’ammontare complessivo della spesa effettuata dai possessori della Carta;

pubblicizzare sul proprio sito web, se esistente, l’adesione alla Welcome Card;

garantire il rispetto delle diverse misure di prevenzione e contenimento per contrastare la diffusione del contagio da covid 19 come indicato nelle schede operative specifiche contenute nelle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive emanate dalla Conferenza Stato Regioni

predisporre e attuare tutte le misure richieste dalla normativa in materia di sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività svolte ed è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante la fase di realizzazione e svolgimento del progetto in loco della propria opera;

Gli operatori del commercio possono aderire al progetto entro le ore 23.59 del giorno 20 luglio 2020 tramite Pec al seguente indirizzo: suap.comune.laspezia@legalmail.it.

L’avviso, comprensivo degli allegati, sarà pubblicato all’interno della piattaforma telematica a questo indirizzo e sul sito web del Comune nella sezione “Il Comune/Avvisi”, bandi di gara e appalti/Altri avvisi e qui.

Per eventuali ulteriori informazioni i soggetti interessati potranno rivolgersi dalle 8 alle 12 al Comune della Spezia – C.d.R Turismo – Attività Produttive, Piazza Europa, 1 – 19122 La Spezia tel. 0187 727712 oppure 0187 727495 – oppure inviare via mail a: donatella.ferrari @comune.sp.it.