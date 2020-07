È in linea e attivo da oggi il nuovo sito www.experienceliguria.it: un contenitore che racchiude e propone al turista una serie di suggerimenti ed esperienze da fare in Liguria, proposte dagli operatori di tutto il territorio ligure che vorranno aderire all’iniziativa.

A oggi sono 270 le esperienze a disposizione dei turisti, suddivise in 6 categorie: active, gourmet, borghi, family, mare e Genova-city break, e continueranno a crescere: ciascun operatore potrà caricare direttamente la propria “experience” utilizzando o la sezione dedicata del sito www.agenziainliguria.it o il link diretto www.experienceliguria.it.

L’obiettivo della nuova piattaforma è puntare sempre di più sul turismo esperienziale, vero e proprio motore della scelta per la vacanza: con questa piattaforma che racchiude le proposte degli operatori, dallo sport al mare, dal gusto alla cultura fino ai borghi, dalle attività per le famiglie alla scoperta delle città, si va a potenziare e diversificare l’offerta turistica della Liguria, mettendo in risalto le attività del territorio e rendendole più facilmente conoscibili e accessibili al grande pubblico con uno strumento unitario. Per il turista esiste la possibilità di filtrare le esperienze in base alle proprie passioni, in base ai luoghi, oppure lasciarsi guidare e cogliere al volo le proposte lanciare in modo automatico dal sito.

Questo progetto di turismo esperienziale e di marketing territoriale arriva in questa fase di ripartenza dopo l’emergenza Covid: l’idea è quella di puntare al rilancio turistico della Liguria affiancando alla promozione e alla pubblicità il racconto – vero e reale – di tutto quello che si può fare, vedere e soprattutto sperimentare in prima persona.

«In questa estate così particolare, in cui grande è la voglia di vivere all’aria aperta e in sicurezza, scoprendo luoghi unici, la Liguria ha tante carte da giocarsi anche per scoprire realmente le ricchezze del nostro entroterra – spiega l’assessore al Turismo Gianni Berrino – noi abbiamo scelto di puntare sul turismo esperienziale, vera leva di scelta della vacanza da parte del turista, chiedendo ai nostri operatori di essere protagonisti di un racconto pieno di autenticità. Si tratta del frutto di un lavoro di sviluppo prodotto turistico fatto al fianco degli operatori nel corso del 2019, che vede adesso la luce grazie all’idea del sito sviluppato da Agenzia In Liguria e dedicato alle esperienze per rilanciare il territorio e valorizzare le tipicità in questo difficile momento del post Covid».

«Il nostro territorio è la destinazione ideale – evidenzia il commissario straordinario dell’agenzia In Liguria Pier Paolo Giampellegrini – per chi oggi sta per andare in vacanza con il desiderio di non andare troppo lontano e vivere in piena sicurezza e consapevolezza un’esperienza vera seguendo le proprie inclinazioni e scoprendo tesori nascosti fatti dagli uomini e dalle donne che offrono una Liguria unica al turista. È importante che il rilancio del turismo, per il quale Agenzia e Regione hanno investito molte risorse, coinvolga le nostre imprese».

Sul sito è inoltre presente una sezione dedicata ai Food Ambassador, 330 operatori certificati della Milanosanremodelgusto: cantine, frantoi, agriturismi e ristoranti ambasciatori del gusto dove è possibile gustare prodotti tipici di qualità che rappresentano l’identità del territorio.

L’Experience Liguria Team di Agenzia In Liguria è a disposizione per supportare gli operatori con assistenza telefonica, a seguito di una richiesta a questa casella di posta: liguriaexperience@agenziainliguria.it.