Si chiama TerrAgir3 ed è un progetto europeo dedicato alla promozione di agriturismi, fattorie didattiche e aziende ittiche attraverso la loro offerta di attività, esperienze e prodotti tipici.

TerrAgir 3 è un progetto finanziato dal programma Italia-Francia Marittimo, con capofila la Provincia di Nuoro e partner Regione Liguria, Regione Toscana, Odarc (Ufficio di sviluppo agricolo e rurale della Corsica), Consorzio per la tutela dell’olio extra vergine di oliva Dop Riviera Ligure, Strada del vino Cannonau, Federazione Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori di Toscana, Conseil Interprofessionnel des Vins de Corse – Civ.

«Si tratta di un progetto molto importante che punta a valorizzare esperienze uniche che si possono vivere in Liguria – spiega l’assessore regionale all’Agricoltura Stefano Mai – con TerrAgir3 abbiamo dato vita a una sinergia fra istituzioni, imprese e gli operatori che promuovono il nostro territorio. Si tratta di un investimento di circa 276 mila euro che ci ha consentito in questi ultimi due anni di creare una vera e propria rete di aziende che possono offrire un’accoglienza speciale».

Si tratta di un tipo di turismo che oggi, dopo la pandemia di Covid-19, è molto ricercato. «Passeggiate nei sentieri e nei boschi, escursioni in bicicletta, a cavallo o in canoa, il contatto con la natura, il benessere e la ricerca di prodotti buoni e sani. Grazie all’intenso lavoro di tutti i partner, oggi potremo agire promozionando la Liguria anche attraverso un video che sarà proposto agli operatori turistici, ai blogger e agli influencer nazionali e internazionali. Per questo voglio ringraziare Genova Liguria Film Commission che lo ha realizzato», afferma Mai.

Al lancio di questo progetto hanno aderito 91 aziende. «È un numero importante – dice Mai – che testimonia la volontà di fare sistema. Voglio anche ribadire che per gli operatori dell’oleoturismo e dell’enoturismo interessati, sarà sempre possibile aderire e confido che questo numero crescerà stabilmente. Da tutto questo oggi siamo in grado di avere un elenco completo di aziende e di attività ed esperienze da poter fornire agli operatori turistici, i quali potranno comporre dei pacchetti di soggiorno da vendere direttamente online».

Il Consorzio di tutela dell’olio extravergine di oliva Riviera Ligure Dop è partner del progetto e coinvolge nella sua attività anche altre due indicazioni di origine liguri: i vini e il basilico.

Unioncamere ha realizzato una ricognizione sul territorio ligure delle aziende Green&Blue, ottenendo una profilazione dell’offerta esperienziale presente nel territorio ligure. È stata eseguita un’analisi Swot che ha consentito di identificare le tendenze di chi vuole vivere la Liguria attraverso esperienze uniche e differenti. A questo si sono aggiunti un percorso formativo permanente per le imprese coinvolte e la realizzazione della Carta dell’Accoglienza, attraverso la quale è garantito un livello di alti standard per i servizi di accoglienza del pubblico, in modo da diffondere buone prassi e realizzare un sistema d’accoglienza integrato.

«Liguria International si è focalizzata sulla promozione internazionale del turismo esperienziale attraverso i prodotti tipici e le strutture che caratterizzano la nostra terra – precisa il presidente di Liguria International, Ivan Pitto – inizialmente erano previsti due educational rivolti a tour operator e blogger del settore, ma a causa dell’emergenza dovuta al Covid-19, abbiamo ritenuto utile realizzare di un video emozionale che racconti come la Liguria può ospitare turisti di tutte le età a vivere esperienze per ogni gusto: dalla campagna, all’agriturismo, alla benessere di una Spa e, ovviamente, un tuffo nel nostro meraviglioso mare. Il tutto accompagnato da buon cibo e da prodotti Dop, come l’olio e il basilico, la focaccia al formaggio e le eccellenze dell’albenganese e tanto buon vino. L’obiettivo è quello di convincere il turista straniero che la Liguria può offrire molto proprio in un momento dove le distanze e il gusto dello stare all’aria aperta sono le formule vincenti».