Tankoa Yacht, cantiere genovese, ha disegnato il primo modello sotto i 50 metri per estendere la sua gamma verso un segmento di superyacht più compatti di poco superiori ai 400GT, senza limitare la reputazione, guadagnata in questi anni, di cantiere capace di unire qualità e comfort con innovazione ed eleganza.

«Partendo dal successo della nostra piattaforma da 50 metri, con Bintador e Vertige già consegnati e due ulteriori scafi in costruzione, il T450 conferma la volontà di Tankoa di realizzare yacht sotto i 500GT, che siano disegnati con una mentalità e qualità da grande yacht – spiega Giuseppe Mazza, sales manager di Tankoa – questo nuovo 45 metri è stato disegnato per garantire la massima flessibilità e, in termini di spazi interni ed esterni, apparire come uno yacht molto più grande».

Costruito in acciaio e alluminio, il T450 ha un design esterno che richiama il family feeling Tankoa, aggiungendo un’architettura verticale alla sovrastruttura e alla forma delle finestrature, che viene bilanciata dalle linee orizzontali pulite.

Il T450 può accogliere 12 ospiti in 6 cabine: una configurazione inusuale per uno yacht di 45 metri e 405GT. Il layout comprende una suite armatoriale a tutto baglio e una suite a prua del ponte principale, alle quali si aggiungono quattro cabine en-suite sul ponte inferiore.

«Quando Tankoa ci ha chiesto di preparare una proposta per il nuovo T450, il nostro istinto è stato di analizzare le nostre precedenti esperienze con yacht e clienti di dimensioni simili o più grandi, così da avere una visione chiara di come dovesse essere il design – racconta Giorgio Cassetta – la barca presenta uno stile elegante che è volutamente sgombro da ogni decoro inutile. Il design degli interni prevede grandi spazi vivibili senza interruzioni ed è reso accogliente da materiali e segni della tradizione marinara e da tonalità calde. I parametri costruttivi e le specifiche molto ricche renderanno il T450 uno yacht unico in questa fascia di mercato».

Il salone/dining room open space, dotato di vetrate a tutta altezza, si affaccia sull’aft deck, che richiama il design di alcuni super sailing yacht. Questa area terrazzata funge da beach club open-air, arricchito dall’opzione di una piscina vetrata al centro, affiancata dalle scalinate che scendono fino alla piattaforma bagno a livello del mare. Il design permette comunque soluzioni di layout alternative.

Il sundeck offre l’opzione di un’ulteriore piscina, prendisole, area pranzo riparata, un bar a prua con divani e un dayhead.

Il bridge deck propone inoltre un’area pranzo “al fresco” a disposizione degli ospiti e una sky lounge che può essere utilizzata come media room. Un’ulteriore grande lounge/social area si trova sul ponte aperto di prua, davanti alla plancia di comando, dove sono stivati il tender ospiti e il rescue tender.

Sul ponte inferiore, oltre alle cabine ospiti, a poppa c’è la zona crew con cucina, dinette, una cella frigorifera extra, lavanderia e i posti letto per otto membri dell’equipaggio, oltre all’alloggio del comandante sul bridge deck, con accesso diretto alla timoneria.

Il T450 può essere equipaggiato con propulsione ibrida per ridurre il consumo di carburante e le emissioni e minimizzare rumore e vibrazioni.

TANKOA T450: SPECIFICHE

Lunghezza fuoritutto: 45m

Larghezza: 8.80m

Pescaggio (a pieno carico) 2.40m

Grt 405 Gt

Dislocamento max 410 tons

Classificazione Rina

Motori 2 x MAN D2862L (1,429 HP at 2,300 giri/min)

Propulsione Eliche twin shaft

Generatori 2 x 116 ekW Northern Lights

Stabilizzatori Zero Speed 2 x Naiad 525 – 2.94 m2

Carburante 55,000 l

Vel. Max (mezzo carico) 15 Nodi

Vel. Di Crociera 14 Nodi

Autonomia (eco speed 10 nodi) 4,000mn

Scafo Acciaio

Sovrastruttura Alluminio