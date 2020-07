Quali sono i principi che regolano le successioni? Quali strumenti hanno a disposizione le famiglie per pianificare il passaggio generazionale e per tutelare il patrimonio? Sono questi gli argomenti dell‘incontro virtuale organizzato dall’Agenzia Generali Genova Piazza Dante, giovedì 16 luglio alle 18,30.

L’incontro, della durata di un’ora, approfondirà i vari aspetti dalla pianificazione successoria, tema ancor più importante alla luce dei recenti mutamenti economici e sociali che hanno riguardato anche la famiglia.

Interverranno Massimo Tommaselli, formatore esperto di Generali Italia, e Carlo Tenderini, Agente generale dell’Agenzia Generali Genova Piazza Dante.

Per partecipare all’evento clicca qui

«Con i nostri incontri vogliamo fornire ai cittadini informazioni chiare e precise per fare scelte consapevoli rispetto la gestione delle proprie esigenze personali e familiari. Per questo noi di Generali siamo veri e propri “partner di vita” per le persone che scelgono i nostri servizi», afferma Tenderini.