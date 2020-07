Un tuffo nell’acqua cristallina della Baia del Silenzio – nuova Bandiera Blu 2020 – una pedalata con bicicletta elettrica nel centro storico, una serata all’aperto al cinema Conchiglia: sono alcune delle iniziative proposte dalla società del Comune di Sestri Levante nella campagna “Mediaterraneo si prende cura di te”.

Si tratta di un insieme di attività turistiche raccolte in uno spot che racconta i diversi servizi che offre la società in house del Comune, uniti in un unico programma che propone un modo alternativo di vivere e conoscere il territorio.

Il pacchetto-esperienza sarà disponibile non solo sul sito www.mediaterraneo.it ma anche sul nuovo portale www.experienceliguria.it realizzato da Agenzia In Liguria.

Dopo l’emergenza Covid, l’attuale ripresa turistica delle località marine si basa principalmente sul turismo esperienziale e di prossimità, divenuti ancor più la chiave di volta in questo complicato frangente. Il nuovo sito si pone come un unico contenitore che racchiude e propone al turista una serie di suggerimenti ed esperienze da fare in Liguria, proposte dagli operatori di tutto il territorio. A corredo dell’iniziativa, è stato realizzato un breve videoclip, disponibile sul canale Youtube di Mediaterraneo Servizi, sul sito ufficiale e sulle relative pagine Facebook e Instagram.

«Considerata l’importante visibilità del portale e l’ormai consolidata e stretta collaborazione con Agenzia In Liguria, abbiamo deciso di partecipare volentieri all’iniziativa con la nostra “giornata tipo”. La volontà è quella di raccontare e promuovere i servizi che offriamo: dalla gestione in sicurezza della spiaggia al cinema sotto le stelle, in modo semplice sicuro e divertente. Stiamo lavorando per proporre ulteriori iniziative costruite ad hoc sul territorio in modo da ampliare le possibilità e offrire altre affascinanti alternative di scoperta», commenta l’amministratore unico di Mediaterraneo Servizi, Marcello Massucco.