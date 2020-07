Da domenica 19 luglio si svolgeranno alcune lavorazioni in quota sul nuovo ponte sul Polcevera, in particolare la posa del sistema fotovoltaico e dei vetri. Per questo, come si legge sul sito ufficiale del commissario per la ricostruzione, sarà necessario modificare il traffico delle strade attorno al cantiere.

Via Perlasca e corso Perrone saranno quindi chiuse a partire dalle 21 di domenica 19 luglio e fino a cessate esigenze (presumibilmente fino alle 6 di lunedì 20 luglio).

Le due strade saranno chiuse anche dalle 21 di lunedì 20 luglio fino a cessate esigenze (presumibilmente fino alle 6 di martedì 21).

Sarà presente la Polizia Locale per le operazioni di chiusura e riapertura.

Il sito comunica anche che le prove di collaudo statico del nuovo viadotto Polcevera avranno una durata indicativa di circa sei giorni. Le operazioni di pesatura dei mezzi utilizzati saranno effettuate dal giorno precedente all’inizio delle prove.

Una unità operativa specifica di ingegneri di Anas – in coordinamento con la squadra di direzione lavori di Rina – si occuperà della verifica del carico degli autoarticolati e degli Self propelled modular transporter (Spmt), della gestione della movimentazione dei mezzi, dell’avvio e del controllo del corretto andamento delle prove.