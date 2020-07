Inaugurato oggi il nuovo sottopasso della stazione ferroviaria di Pietra Ligure che collega in sicurezza i marciapiedi di primo e secondo binario.

Allargato anche il secondo marciapiede, mentre proseguono le attività per l’abbattimento

delle barriere architettoniche con l’installazione di nuovi ascensori.

Gli interventi, realizzati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane) con un investimento complessivo di circa sei milioni di euro, sono stati presentati oggi dal direttore Produzione Liguria di Rfi, Daniele Mari, al sindaco di Pietra Ligure, Luigi

De Vincenzi, e all’assessore regionale ai Trasporti, Gianni Berrino.

Il restyling ha interessato la creazione di un nuovo sottopasso lungo 33 metri e largo 4,

rivestito in gres, e l’allargamento a cinque metri del secondo marciapiede innalzato a 55

cm – lo standard europeo previsto per i servizi ferroviari metropolitani per agevolare

l’accesso ai treni – con l’installazione di percorsi e mappe tattili per gli ipovedenti.

Completano le opere una nuova illuminazione a led e un nuovo impianto di informazioni

al pubblico sia sonoro con altoparlanti che visivo con monitor e teleindicatori ai binari.

Sono in corso le attività di innalzamento anche del primo marciapiede di stazione il cui

termine è previsto nell’autunno e proseguono le operazioni per l’installazione dei due

ascensori che permetteranno di abbattere le barriere architettoniche collegando entrambi

i marciapiedi entro la fine dell’anno.