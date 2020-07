Una guida semplice che raccoglie i vari servizi e il sistema di accoglienza outdoor della rete di impresa SeaStone Riviera, con tutti gli operatori turistici associati.

Nei prossimi giorni la nuova guida sarà visibile sul portale www.seastoneriviera.com e saranno stampate 2 mila copie che verranno distribuite a tutti gli associati; inoltre, verranno messe a disposizione dell’ufficio Iat di Pietra Ligure e presentate negli stand in occasione delle varie iniziative promozionali a livello comunale ed extra-comunale.

L’obiettivo è quello di far conoscere, presentare e proporre ai turisti interessati al territorio tutte le strutture e gli operatori turistici aderenti a SeaStone Riviera, con tutte le informazioni e le indicazioni sulla loro offerta.

La guida si propone come strumento e veicolo promozionale, volano per la conoscenza dei servizi dedicati all’outdoor e all’enogastronomia del comprensorio di Pietra Ligure e della Val Maremola, in una forma coordinata e integrata.