Parte la MiMoto Summer Edition, il servizio di scooter sharing elettrico made in Italy, completamente green, a flusso libero senza stazioni di prelievo, facile da usare.

È realizzato in partnership con IrenGo e sarà presente tutta l’estate a Rapallo, Santa Margherita e Portofino.

«Dall’inizio della nostra legislatura abbiamo puntato sulle politiche green e sull’utilizzo dei mezzi elettrici di cui sposiamo appieno la filosofia a zero emissioni – dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Per questo, non possiamo che incentivare un’esperienza che riduce traffico ed emissioni nel Tigullio».