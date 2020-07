Un gruppo di investitori privati e LigurCapital hanno concluso con Letyourboat un round di investimento da un milione di euro.

Letyourboat, www.letyourboat.com, start up genovese premiata con l’Oscar dell’Innovazione alla Camera dei Deputati, è un marketplace che mette in contatto armatori e viaggiatori.

Per chi ha una barca il sito offre la possibilità di creare un annuncio e ricevere prenotazioni.

Con un click si può scegliere tra centinaia di imbarcazioni in tantissime località del Mediterraneo, e accedere a tante opportunità: dormire in barca ormeggiati in un Marina; fare mini-crociere per esplorare tutti i luoghi inarrivabili da terra; vivere esperienze memorabili in mare e sul territorio offerte da operatori locali.

Andrea Benveduti, assessore allo Sviluppo Economico della Regione Liguria, dichiara: «Siamo molto contenti che il fondo regionale da 5 milioni di euro di Ligurcapital, istituito proprio per finanziare start up con operazioni di equity o semi-equity, stia supportando, anche attraverso la sinergia pubblico-privato, la creazione di nuove imprese in Liguria. Letyourboat rappresenta una novità nel panorama della nautica che innesca un cambio di paradigma nel mondo del turismo di cui l’economia ha bisogno. Rappresenta un modo facile, sicuro e accessibile per vivere l’esperienza a bordo. Letyourboat porta nuova linfa per la nautica: spesso vista come ambiente elitario e chiuso, la nautica ora può finalmente assistere a una rivoluzione in grado di aprirne i confini, attraverso una proposta innovativa capace di creare un rilancio, anche occupazionale e un rinnovamento all’intero settore. Inoltre Letyourboat, indirizzando il turismo internazionale, può trasformarsi in un vero e proprio volano per la nautica e per tutto il territorio che ruota intorno alle Marina, con un impatto positivo sull’economia del nostro paese».