Leonardo ha rafforzato il proprio pacchetto di soluzioni e strumenti finanziari a disposizione dei propri fornitori, con particolare focus alle pmi, per assicurare continuità e sviluppo ai programmi del settore AD&S (aerospazio, difesa e sicurezza), strategico per il sistema-Paese.

Leonardo ha sottoscritto con alcuni factor, banche e istituti finanziari che già supportano la supply chain del gruppo, dei protocolli di intesa che, attraverso la valorizzazione della filiera, possano consentire di preservare l’accesso al credito dei fornitori italiani small-mid size del comparto.

Partner di Leonardo in questa iniziativa sono Banca Nazionale del Lavoro e International Factors Italia – Ifitalia (Gruppo Bnp Paribas), Cassa Depositi e Prestiti e Sace , Intesa Sanpaolo, UniCredit e UniCredit Factoring, Banco Bpm, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Agricole Italia e Eurofactor Italia (Gruppo Crédit Agricole), Ubi Banca e Ubi Factor.

Leonardo opera stabilmente con una filiera di oltre 3 mila pmi sul territorio nazionale favorendo lo sviluppo di un indotto tecnologicamente avanzato. Da numerosi anni, Leonardo supporta i propri fornitori attraverso convenzioni finanziarie sottoscritte con i principali gruppi bancari e finanziari nazionali e internazionali volte a favorire l’accesso a fonti di finanziamento.

Con il Programma Leap 2020 (Leonardo empowering advanced partnership), lanciato nel 2018, Leonardo ha avviato un percorso di rafforzamento e valorizzazione della filiera AD&S italiana, facendo leva su un rapporto di partnership trasparente e sostenibile con le eccellenze della propria supply chain, per dare vita a un eco-sistema industriale più innovativo, integrato e resiliente. A febbraio 2019, Leonardo ha sottoscritto con Elite – società di Borsa Italiana-London Stock Exchange – un accordo di partnership per la creazione di “Elite Leonardo Lounge”, ambiente dedicato ai key supplier volto a supportarne la crescita in modo dedicato e sostenibile. A maggio 2019, Leonardo, Cassa depositi e prestiti (Cdp) e Elite hanno firmato, nell’ambito del programma “Leap 2020”, un protocollo di intesa in favore delle imprese appartenenti alla “Elite Leonardo Lounge”, con l’obiettivo di accelerarne e supportarne i piani di sviluppo e di internazionalizzazione.

A giugno 2019, Leonardo, Bnl Gruppo Bnp Paribas, Cassa depositi e prestiti, Intesa Sanpaolo e UniCredit hanno sottoscritto, sempre nell’ambito del programma “Leap 2020”, un protocollo di intesa attraverso il quale gli Istituti finanziari, singolarmente o in sinergia tra loro ed anche per il tramite delle rispettive società-prodotto, perfezionino soluzioni finanziarie da offrire ai key supplier di Leonardo per supportarli nello sviluppo delle loro attività e dei loro piani di crescita.