Grazie all’accordo con Coursera, piattaforma digitale leader mondiale nella fruizione di corsi Mooc (Massive online open courses), Leonardo potenzia le opportunità di formazione offerte ai suoi dipendenti.

Attraverso l’offerta formativa di Coursera (più di 4 mila corsi in 11 aree tematiche

e circa 1.200 programmi di specializzazione) Leonardo permetterà a circa 40 mila dipendenti in Italia e nel mondo di accedere a molteplici percorsi di formazione, all’insegna della life-long learning attitude, ossia un processo di apprendimento continuo, tagliato sulle esigenze dei singoli, per consentire l’acquisizione di nuove competenze, non solo professionali, ma anche personali.

In base all’accordo, i dipendenti di Leonardo avranno accesso illimitato al catalogo di Coursera, i cui corsi sono per il 50% riconducibili al Sistema di Gestione delle Competenze di Leonardo ed erogati dalle più prestigiose università – circa 190 atenei – e da aziende leader mondiali nell’industria hi-tech.

L’accordo introduce uno standard di formazione innovativo, che offre la possibilità di ottenere le certificazioni dei percorsi didattici, rilasciate da Coursera per conto delle principali università del mondo e pubblicabili da ciascun dipendente anche direttamente sul proprio profilo LinkedIn.

«L’accordo con Coursera – sottolinea Simonetta Iarlori, chief people, organization &

transformation officer di Leonardo – conferma l’impegno dell’azienda a investire nel proprio

asset strategico più importante, le persone, ampliando ancor più la nostra offerta formativa. Attraverso questo accordo verrà ulteriormente favorito l’aggiornamento continuo dei nostri dipendenti, sostenendo la diffusione dell’attitudine alla formazione continua e

all’autoimprenditorialità».

Attraverso questo strumento Leonardo potenzia in maniera significativa il ricorso al mobile learning, l’apprendimento con l’ausilio di dispositivi mobili, per consentire un accesso continuo alla formazione. Questa modalità di apprendimento negli Usa, a oggi, coinvolge circa il 67% delle aziende e, dal 2000, ha registrato una crescita del 900%. Grazie al mobile learning è possibile rispondere alle nuove sfide del mondo del lavoro, consentendo a tutti i dipendenti di fruire della formazione che vogliono, quando vogliono, riducendo in maniera significativa i gap di competenze e promuovendo l’incremento dell’employability.

L’accordo tra Leonardo e Coursera si pone un duplice obiettivo: garantire una risposta adeguata al crescente bisogno di competenze Stem (Science, technology, engineering and mathematics) e contribuire, in modo spontaneo, allo sviluppo personale e professionale anche al di fuori dell’attuale ambito di attività di ciascun dipendente.