Chiusa dal 2011 a causa di una frana, ha riaperto via Marconi alla Spezia, nel quartiere di Montalbano grazie a un ponte-bypass lungo 40 metri. Le risorse per l’intervento sono state stanziate nell’ambito del Fesr (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) per 587.341 mila euro e integrate con fondi comunali per 552.658, contributo regionale di 30 mila euro e contributo statale di 30 mila euro, per un importo complessivo di 1,2 milioni di euro.

Negli anni passati sul movimento franoso sono stati spesi 2,8 milioni per la messa in sicurezza, ma gli interventi si sono rivelati totalmente insufficienti per riaprire la strada. Con l’insediamento della giunta Peracchini, la svolta: i lavori, affidati al Rti (Raggruppamento temporaneo di imprese) Edil Due srl con sede a Genova, hanno consentito il ripristino della zona in tempi ragionevolmente brevi.

Le opere strutturali realizzate nel corso degli anni per rendere nuovamente agibili le sedi stradali sia di via Montalbano che di via Marconi, la prima a monte e la seconda a valle del distretto franoso, hanno recentemente reso possibile la riapertura al traffico veicolare di via Montalbano, mentre maggiori difficoltà si sono riscontrate nell’individuazione di una soluzione adeguata alla riapertura di via Marconi. In base al progetto esecutivo presentato dall’amministrazione Peracchini, sono state effettuate opere di protezione passiva di Via Marconi, così da consentirne la riapertura attraverso un ponte. Sono stati inoltre previsti interventi di risistemazione del piede della frana di Montalbano e la regimazione delle acque del canale.

«Quando il perché è forte, il come si trova sempre − dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini − dopo quasi dieci anni di completo abbandono da parte delle istituzioni della cittadinanza di Montalbano e di Isola, la nostra Amministrazione in tre anni ha ricostruito il bypass di collegamento che unisce le due frazioni, come promesso in campagna elettorale».

«È stato un progetto complesso, parte di un gigantesco lavoro di ricucitura del territorio. Questa è una delle opere più impegnative realizzate» dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

«La frana di Montalbano è una situazione geologicamente complessa, che è stata affrontata con un approccio innovativo, ripartendo progettualmente da zero e risolvendo la situazione, dopo anni e anni di immobilismo. Collegare di nuovo la viabilità collinare è un grande risultato, soprattutto per i tanti cittadini che vivono quelle aree, fino ad ora drasticamente limitati dalla frana» sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Luca Piaggi.