A seguito della deliberazione del consiglio comunale della Spezia in materia di bilancio e politica delle entrate sulla “variazione di assestamento al bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell’articolo 175 comma 8 del D.Lgs n. 267/2000 e variazione DUP 2020-2022”, il Comune ha deciso di stanziare oltre 50 mila euro per aiutare le scuole paritarie e i nidi privati accreditati in Regione Liguria.

«Una variazione di bilancio doverosa a sostegno delle scuole paritarie, religiose e i nidi privati accreditati in Regione Liguria – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – Il Comune dimostra, ancora una volta, con l’erogazione di questi contributi, di essere al fianco di tutte le istituzioni scolastiche e di voler garantire a tutti gli studenti una formazione di qualità. Le risorse stanziate sono vitali e fondamentali a seguito dell’emergenza coronavirus e il lockdown, perché molti istituti corrono il rischio di chiudere, un’ipotesi che il nostro tessuto scolastico non può assolutamente permettersi: gli istituti paritari rappresentano un valore aggiunto e la loro chiusura comporterebbe un impoverimento culturale cittadino e soprattutto un aggravio di spesa sul bilancio della collettività. Con l’approvazione di questa delibera, in tempo utile per la ripartenza scolastica, i fondi stanziati arriveranno direttamente agli istituti».

«Un segnale importante per aiutare e sostenere il tessuto scolastico cittadino – dichiara l’Assessore ai Servizi Educativi Giulia Giorgi – come amministrazione abbiamo sempre avuto, fin dall’inizio, un’attenzione particolare al mondo scolastico, con il taglio delle tariffe e della refezione scolastica comunale. Oggi diamo una boccata d’ossigeno vitale al mondo paritario del sistema educativo spezzino non solo per aiutare direttamente gli istituti che si sono ritrovati in grande difficoltà a seguito del lockdown ma anche indirettamente le famiglie che hanno i figli iscritti in quegli istituti. Continuiamo, allora, a dare un aiuto concreto per il futuro dei nostri bambini».

Di seguito l’elenco degli Istituti beneficiari del contributo:

Piccole Suore della Divina Provvidenza

S. Luigi Gonzaga

S. Domenico di Guzman

Maria Immacolata

Sacra Famiglia

Pia Casa di Misericordia

Madri Pie Franzoniane

Favole al rovescio

Favole al telefono

Bio Asilo Carpaneto

L’allegro arcobaleno

Little star

Minimondo

Il bruco birichino