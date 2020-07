Carolina Carosio, 33 anni, di Savona, è il nuovo presidente della Fenagifar, la Federazione nazionale dei giovani farmacisti.

L’ha eletta domenica 28 giugno l’assemblea, riunitasi in modalità telematica: il triennio 2020-2023 avrà un nuovo assetto a livello di vertici.

Carosio, che succede all’uscente Davide Petrosillo, sarà affiancata dai vicepresidenti Luigi Congi e Giuseppe Giannico, dal segretario Vladimiro Grieco e dal tesoriere Giuseppe Ditto.

«Insieme ai consiglieri eletti − commenta Carosio − abbiamo tracciato le linee guida, quali punti cardine dell’impegno assunto con giovani i colleghi, nell’ottica della continuità e delle nuove risorse; l’obiettivo comune, atto a garantire piena rappresentanza dei giovani, verrà perseguito con responsabilità e consapevolezza».

«L’attività di Fenagifar per il prossimo triennio − ha dichiarato Carosio − sarà incentrata sulla comunicazione e sulla territorialità atte a consolidare e intensificare i rapporti con enti, istituzioni e tutti i principali stakeholder, lo stesso principio di condivisione e inclusione dovrà essere applicato all’interno della Federazione stessa, per coinvolgere in maniera ponderata e costruttiva ogni contributo ricevuto».

Il consiglio si compone anche di Federica Faccitondo, Paolo Gerosa, Paolo Levantino, Giacomo Operti, Francesco Russo, Matteo Zerbinato, Davide Petrosillo (past president).

Per i revisori dei conti risultano eletti: Emanuele Monti, Francesca Pantano, Viviana Vitale, Lucia Monica e Federico Palmas; per il collegio dei probiviri: Alessandro Cavalli, Riccardo Mencaglia, Luca Spagnolo.

