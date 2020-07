Sono aperte presso Iscot Liguria le iscrizioni per il corso di abilitazione all’esercizio dell’attività di vendita dei prodotti del settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande della durata di 100 ore – ex Legge Regionale n. 287/91 D.Lgs. 114/98.

Il corso si svolgerà da lunedì 13 luglio a giovedì 30 luglio (esclusi sabato e domenica) con seguente orario: 9.00 – 13.00 / 13.30 – 17.30), in presenza, nella sede Iscot Liguria in via Cesarea 8, 2° piano, nel rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza per emergenza Covid 19

Esame venerdì 31 luglio.

Il corso è finalizzato a garantire agli operatori interessati l’acquisizione del requisito professionale per l’esercizio dell’attività di vendita di prodotti del settore merceologico alimentare e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Si invitano gli interessati a rivolgersi per ulteriori informazioni e per effettuare l’iscrizione presso gli uffici di via Cesarea 8/8 a Genova (tel. 010/5520272 – 245)