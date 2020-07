I prodotti a marchio F.lli Orsero in 200 punti vendita Autogrill in Italia. Il Gruppo Orsero, leader nell’Europa mediterranea per l’importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, ha siglato un accordo con Autogrill per la distribuzione della gamma di frutta tagliata pronta al consumo e della nuova linea “Frutta da Bere”.

Sarà così possibile acquistare i prodotti F.lli Orsero nei punti vendita della rete autostradale e in alcuni punti di snodo delle grandi città, come Milano, Roma e Firenze. In alcuni siti sono previsti anche frigoriferi completamente dedicati al brand, immediatamente riconoscibili grazie a una grafica d’impatto e un casco di banane gigante a sovrastarli. « Autogrill – ha dichiarato Mattia Beda, business development manager di Orsero – è sicuramente un alleato strategico per noi, essendo uno dei più importanti esempi di on the go in Italia a livello di flussi e di vendite».

Entrambe le società sono ottimiste sul progetto, in quanto risponde alle nuove esigenze del consumatore che anche in viaggio predilige sempre più alimenti confezionati, pratici e sicuri.