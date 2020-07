In concomitanza con l’inaugurazione del Festival di Nervi, venerdì 17 luglio riapriranno i musei Gam e Raccolta Frugone, che per tutta la durata della manifestazione (sino al 2 agosto) saranno visitabili dalla 10.30 alle 20.30, con la possibilità di riduzione esibendo il biglietto del Festival. Viceversa, con il biglietto del museo si potrà usufruire della riduzione su quello dello spettacolo.

Per la XV edizione della Mostra internazionale di illustratori contemporanei, alla Gam apre la mostra Super che, oltre alla sezione dedicata al premio di illustrazione, ne ospiterà un’altra dedicata Bruno Bozzetto, regista e disegnatore che ha segnato la storia dell’animazione italiana e internazionale.