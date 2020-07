Da lunedì 20 luglio il Galata Museo del Mare di Genova riapre tutti i giorni dalle 11 alle 19 (ultimo ingresso alle 18).

Per incentivare la visita al Museo vengono mantenute fino al 31 agosto le speciali promozioni per la famiglia: ingresso gratuito al Galata Museo del Mare per i ragazzi dai 4/12 anni (massimo due) accompagnati da almeno un adulto (a tariffa intera).

Per coloro che sono interessati al mare a 360° e intendono unire la visita dell’Acquario di Genova a quella al Galata Museo del Mare, ogni acquisto di un biglietto adulto a tariffa intera comprenderà due ragazzi (4-12 anni) in omaggio. La promozione è valida sia in cassa sia online sul sito www.acquariodigenova.it.

I visitatori, dopo essersi sottoposti al controllo della temperatura corporea all’ingresso, si dovranno attenere al regolamento di visita Covid-19 che prevede, tra le altre cose, l’obbligo di indossare la mascherina durante la permanenza all’interno della struttura e di rispettare la distanza di sicurezza tra diversi gruppi famigliari.