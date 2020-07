A seguito della chiusura al transito veicolare di alcune vie di Nervi per la manifestazione “Festival Internazionale di Nervi”, dal 17 luglio al 2 agosto le linee Amt 15, 17, 516, 517, 607 e 617, modificheranno il percorso.

Nei giorni 17, 26, 29 luglio, 1 e 2 agosto le deviazioni inizieranno alle 17,30. Nei giorni 18, 19, 21, 22, 23 e 24 luglio le deviazioni inizieranno alle 20.

Linea 15

Direzione levante: i bus, giunti in via Oberdan (ponte di Nervi), transiteranno per via del Commercio, via Pagano, via Oberdan, via Murcarolo, via Gianelli dove effettueranno capolinea provvisorio. Direzione ponente: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio, proseguiranno per via Gianelli dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 17 e 617

Direzione levante: i bus, giunti in via Oberdan, transiteranno per la rampa ascendente a via Somma, via Somma, via Aurelia dove effettueranno inversione di marcia, transiteranno poi nuovamente per via Somma dove effettueranno regolare capolinea. Direzione ponente: percorso regolare.

Linea 516 dal 17 luglio al 2 agosto da inizio servizio a fine servizio

Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea di via Oberdan, transiteranno per la rampa ascendente a via Somma, via Somma, via Sant’Ilario dove riprenderanno regolare percorso. Direzione ponente: percorso regolare.

Linea 517

Direzione Capolungo: i bus, giunti in via Oberdan, transiteranno per la rampa ascendente a via Somma, via Somma, via Sant’Ilario, largo Bassanite, via Casotti dove riprenderanno regolare percorso. Direzione Nervi: percorso regolare.

Linea 607

Direzione levante: i bus, giunti in via Oberdan (ponte di Nervi), transiteranno per via del Commercio effettueranno capolinea provvisorio in concomitanza con quello della linea 17/. Direzione ponente: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via del Commercio, proseguiranno per via Pagano, via Oberdan dove riprenderanno regolare percorso.