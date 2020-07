Funzione Pubblica Cgil, Fiscat Cisl e Uil Fpl hanno chiesto l’intervento della Prefettura di Genova per dirimere la vertenza che ha coinvolto 30 lavoratori della cooperativa Agapanto che presta il proprio servizio in appalto nella rsa La Benedetta di Sestri Ponente, di proprietà dell’azienda Genova Riabilitazione.

La Benedetta è una struttura per anziani che opera anche in convenzione per il servizio pubblico. “Purtroppo la trattativa è fallita – si legge nella nota sindacale – i vertici dell’azienda non sono disponibili a continuare l’appalto con la cooperativa che al momento resta esclusa del servizio con quasi tutti i lavoratori. È indispensabile definire il futuro occupazionale del lavoratori della cooperativa Agapanto che da anni prestano con grande professionalità il loro lavoro al servizio dell’utenza e ai quali nei giorni scorsi è stato impedito l’accesso in azienda”.

Fp Cgil, Fisascat Cisl, Uil Fpl Genova sottolineano “la responsabilità e il coraggio dei lavoratori coinvolti in questa vertenza che hanno prestato il loro servizio anche durante il periodo pandemico più acuto”.