La Disney Pixar ambienterà nella Riviera Ligure il film d’animazione in uscita nell’estate del 2021.

Un annuncio-bomba, che avrà effetti turistici e di visibilità notevoli, vista la popolarità della casa cinematografica.

Poche righe di presentazione e un’immagine evocativa di quelle che potrebbero essere le Cinque Terre:

Siamo lieti di annunciare “Luca”. Diretto da Enrico Casarosa e prodotto da Andrea Warren, il nostro originale film d’animazione porterà il pubblico in una splendida città di mare della Riviera italiana dove incontrerà Luca, mentre vive un’indimenticabile estate con i suoi nuovi amici.

Enrico Casarosa, genovese (classe 1970), si è trasferito a New York per studiare animazione alla School of visual arts and illustration del Fashion Institute of Technology e ha cominciato a lavorare come storyboard artist per l’Era Glaciale e Robots presso i Blue Sky Studios oltre che essere designer di alcune serie tv per Disney Channel.

Per Pixar ha lavorato come storyboearder artist in Cars, Ratatouille e Up. Come regista ha debuttato nel 2011 nel cortometraggio La Luna.