Molte delle linee di intervento previste dal decreto Rilancio riguardano la pubblica amministrazione, con obiettivi molteplici: sicurezza sanitaria a contrasto dell’emergenza Covid-19, potenziamento della digitalizzazione e delle gare telematiche, semplificazione amministrativa, lavori di adattamento degli edifici pubblici e altro ancora.

Gli interventi previsti possono essere realizzati in maniera rapida grazie a molte iniziative disponibili sul Mepa (Mercato elettronico della pubblica amministrazione), le cui categorie merceologiche coprono ormai quasi tutti i fabbisogni della PA – dai beni e servizi fino ai lavori di manutenzione – e sugli altri strumenti di e-procurement di Consip.

Le iniziative per la scuola e la sanità

Particolare attenzione è stata riservata dal decreto Rilancio a settori come la scuola e la sanità. Sul mercato elettronico della PA scuole e altre PA possono negoziare beni/servizi e lavori di manutenzione indispensabili per le loro attività (dispositivi di protezione individuale; interventi di pulizia straordinaria e sanificazione; dispositivi digitali, editoriali e didattici innovativi; fibra ottica; interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione laboratori didattici, palestre e interventi urgenti di edilizia scolastica) attraverso le seguenti categorie merceologiche:

Bando Beni:

Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio

Bando Servizi:

Servizi di gestione dei rifiuti speciali

Servizi sanitari – Servizi di sorveglianza sanitaria

Servizi di pulizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione impianti

Servizi per l’Information & Communication Technology

Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature

Servizi di manutenzione del verde pubblico

Lavori di manutenzione:

Edili

Impianti

Opere specializzate

Inoltre, il governo ha stanziato più di tre miliardi di euro per il Servizio Sanitario Nazionale, in particolare per l’assistenza territoriale e il riordino della rete ospedaliera regionale, l‘acquisto di mezzi di soccorso e ambulanze e la ristrutturazione/riorganizzazione dei Pronto soccorso e dei Dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione.

Sul Mepa le amministrazioni possono negoziare beni/servizi e lavori di manutenzione (tessuti, indumenti, dpi, equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza, rilevazione scientifica e diagnostica, forniture specifiche per la sanità, arredi, servizi di ricerca, selezione e somministrazione del personale; servizi agli impianti, servizi di trasporto e noleggio), attraverso le seguenti categorie merceologiche:

Bando Beni:

Arredi

Bando Servizi:

Servizi di ricerca, selezione e somministrazione del personale

Servizi di trasporto e noleggio

Per scoprire tutte le opportunità del Mepa cliccare su www.acquistinretepa.it