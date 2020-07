Il consiglio regionale della Liguria ha votato all’unanimità un ordine del giorno nel quale si assume l’impegno di destinare una parte dei fondi europei Fse a sostegno dei lavoratori dello spettacolo, recentemente auditi proprio in sede di consiglio. Lo rende noto una comunicazione di Emergenza Spettacolo Liguria.

L’entità e le modalità di fruizione delle risorse, in arrivo a settembre dal governo, saranno studiate nei prossimi giorni.

Emergenza Spettacolo Liguria è il coordinamento di artisti, tecnici e operatori che si è proposto come interlocutore, raccogliendo, in calce alle proposte presentate in Regione, oltre 1.200 firme di professionisti e di spettatori in meno di 24 ore.