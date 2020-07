Inaccettabile. Questa la parola che ricorre tra le varie categorie produttive che hanno prima manifestato in piazza Fontane Marose e poi incontrato il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli.

L’aggettivo si riferisce alla frase che ha pronunciato lo stesso ministro durante il vertice: «De Micheli – dice Paolo Odone, presidente di Ascom Confcommercio Liguria – ha ritenuto le dichiarazioni e le denunce dei presenti come una “narrazione” che fa soltanto del male alla Liguria in quanto dà l’immagine di una situazione che non è reale».

Il ministro ha anche affermato che sarà fatta una campagna di comunicazione per informare che la Liguria sarà perfettamente raggiungibile, ma questo non basta al comitato, che ha sfogato la propria rabbia a parole uscendo dall’incontro in prefettura.

«Per il risarcimento dei danni – aggiunge Odone – ci è stato detto che sarà necessario fare una comparazione delle perdite da noi denunciate con quelle delle imprese nelle altre città italiane in quanto, a suo parere, in tutta Italia si sono verificate analoghe situazioni».

Furibondo anche Giampaolo Botta, direttore generale di Spediporto, che commenta in modo sarcastico: «Le code di ore in autostrada, il fatto che il turismo sia crollato del 60%, che il florovivaismo abbia perso il 35% di fatturato, che il settore dello shipping abbia perso nel solo mese di maggio, qui a genova, 750 milioni di euro di merce è tutto frutto di una narrazione sbagliata. Le sentinelle del ministro, mandate in missione speciale, hanno detto che le code in Liguria non ci sono e se ci sono sono massimo di un’ora, dunque sopportabili. Che il turismo, il commercio e lo artigianato soffrono perché è così in tutta Italia. Che le crociere hanno problemi qui come ovunque. I disagi dei cantieri ci sono stati per una decina di giorni e soprattutto per il Porto. La gente che vuole muoversi deve fare le partenze intelligenti da casa anche quando deve andare a lavorare. Insomma, se domani ci si trova in coda è tutto frutto di una rappresentazione narrativa sbagliata del proprio cervello».