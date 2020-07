Le principali Borse europee prevedono un’intesa tra i governi Ue nel negoziato sul Recovery Fund e hanno chiuso in rialzo superando i dubbi della mattinata. Solo Londra è negativa (-0,46%), Francoforte segna +0,99%, Madrid +0,51%, Parigi +0,47%. Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All Share +0,82% e Ftse Mib +0,99%. La speranza di un accordo ha favorito anche i titoli governativi, con il rendimento del Btp a 10 anni sotto l’1,1% e lo spread sceso a 155 punti.

A Piazza Affari il risiko bancario ha spinto il settore, con Ubi che ha guadagnato il 14% dopo che Intesa Sanpaolo (+1,2%) ha migliorato l’offerta pubblica per arrivare al controllo del gruppo. In rialzo anche Banco Bpm (+5,5%) in scia alle voci di una trattativa con UniCredit o Mps (+15%). Con il bancario (+1,83%) si sono mossi bene anche i comparti beni industriali (+1,76%) e vendite al dettaglio (+1,74%), in netto ribasso ribassi immobiliare (-2,56%) e utility (-0,75%).

Sul mercato valutario si è rafforzato l’euro che verso fine seduta viene scambiato con il dollaro a 1,1443 (1,1433 venerdì in chiusura) mentre vale 122,703 yen (122,44), con il rapporto dollaro/yen a 107,225 (107,10).

Debole il petrolio: il Wti di agosto è scambiato a 40,5 dollari al barile (-0,2%), il Brent di settembre a 43,1 dollari (-0,1 per cento).