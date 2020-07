«Abbiamo già rimediato, le risorse relative a marzo erogate per errore una seconda volta verranno considerate anticipazioni della mensilità di aprile. Non saranno chieste indietro». Così Luca Costi, segretario di Confartigianato Liguria, interviene sulla vicenda segnalata ieri da Liguria Business Journal (vedi qui.)

Fsba, Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo per l’artigianato, che in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per difficoltà aziendale interviene con prestazioni integrative a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, (escluse quelle del comparto edilizia) nei giorni scorsi aveva liquidato per errore una seconda volta le mensilità di marzo mentre non aveva ancora erogato quelle di aprile (se non in parte), maggio e giugno.

«Gli artigiani – spiega Costi – passano risorse al Fondo nazionale che è gestito dalla bilateralità e quindi anche da Confartigianato. Il Fondo in questa situazione di emergenza Covid deve ricevere risorse dal ministero, come altri fondi. Il mese di marzo è stato pagato con anticipazione di risorse del sistema nazionale, 250 milioni che avevamo a disposizione come risorse versate dagli imprenditori. Il Fondo, come prevede la norma, ha pagato sia alle imprese che avevano versato sia alle imprese non in regola. Quindi ha pagato tutti, addirittura prima dell’Inps. Le risorse del ministero, invece, non arrivavano mai. Venerdì è arrivata la prima tranche, che già sabato è stata versata, in parte per chiudere marzo, in parte per aprile. Si è verificato un errore tecnico e i versamenti sono stati effettuati come relativi a marzo. Ma sono intervenuto sul Fondo dicendo: “mi raccomando, non facciamo scherzi, non è che glieli chiediamo indietro. Consideriamo questi versamenti anticipazioni di aprile”. Ed è passato il concetto che si tratta di anticipazioni di aprile».

Nessuna complicazione per i lavoratori, quindi, ma resta il fatto che ai primi di luglio devono ancora essere erogate le spettanze di maggio e giugno.

«Sì. L’errore tecnico lo abbiamo risolto facilmente, resta il problema delle risorse, che è un problema sociale grave ma non dipende dal Fondo. Ci troviamo in una situazione che ci addolora, però Fsba ha erogato tutto quello che poteva erogare e lo ha fatto velocemente. Ci sono anche imprenditori che hanno anticipato queste risorse. Bisogna che lo Stato effettui i versamenti al Fondo».