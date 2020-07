Seduta euforica per le Borse europee, dopo che l’americana Moderna ha fatto sapere che entrerà nella fase finale di sperimentazione del vaccino anti Covid-19 il prossimo 27 luglio visti i risultati promettenti ottenuti fino a oggi. Parigi segna +2,03%, Francoforte +1,84%, Londra +1,9% , Madrid +1,84%. Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All Share +1,93% e Ftse Mib +2,02%. Poco mosso lo spread btp/Bund, attestato sui 165 punti+0,19%. A Wall Street, l’S&P-500 continua le contrattazioni in territorio positivo.

A Piazza Affari, dove tutti i titoli del Ftse Mib hanno chiuso in positivo, la protagonista assoluta è stata Atlantia che ha chiuso a + 26,65% dopo l’intesa annunciata dal premier Conte. Brillanti anche Buzzi (+5,42%) e Leonardo (+6,4%), quest’ultima sostenuta anche dal fatto che il ceo Alessandro Profumo ha detto che il gruppo non intende rivedere i piani di investimento a causa dell’effetto del Covid. Bene anche Pirelli (+3,13%), dopo l’annuncio del riassetto della governance. In generale andamneto positivo per i settori beni industriali (+6,22%), costruzioni (+3,71%) e tecnologia (+2,91%).

In rialzo il petrolio: il Wti scadenza agosto sale dell’1,37% a 40,84 dollari al barile, mentre il Brent settembre cresce dell’1,45% a 43,52 dollari al barile.

Sul mercato valutario, l’euro si rafforza e passa di mano a 1,1417 dollari (1,14 in avvio e 1,1395 ieri) e 121,99 yen (122,1 all’apertura e 122,17 ieri), quando il biglietto verde vale 106,77 yen.