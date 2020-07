Enrico Botte, cofondatore e ad della pmi genovese di consulenza e ricerca tecnologica

Fos Spa, è stato nominato presidente Siit Pmi, il Consorzio delle Piccole e Medie Imprese nato all’interno del Siit – Distretto Tecnologico Ligure sui Sistemi Intelligenti Integrati.

Botte è già presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Genova, membro

dell’Advisory Board di Nord Ovest Unicredit Banca e consigliere di sorveglianza del Siit

con esperienza ventennale su diversi progetti legati al settore dell’innovazione e delle start

up.

Eletti anche i consiglieri di Siit Pmi: Luigi Miracoli di Fremslife, Massimo Massa di Aitek, Giorgio Genta di Ett, Enrico Reboscio di Dotvocal, Andrea Ridi di

Rulex, Cristiana Degano di Gruppo Sigla, Davide Anghinolfi di Iroi,

Roberto Landò di Stam.

L’obiettivo del Siit Pmi è rappresentare la nuova Genova: una città dalla solida storia

industriale elettromeccanica legata all’acciaio e al manufatto (porto e nave, sistemi

integrati per i trasporti e le infrastrutture, centrali e impianti) che si evolve e si trasforma nel digitale (robotica, intelligenza artificiale, Internet of Things, realtà aumentata/virtuale).

Il Siit Pmi vuole essere la voce e il volto della Genova Futura fatta di pmi altamente

tecnologiche che si integrano nella trasformazione digitale e sostenibile della grande

industria locale come modello di offerta dell’high-tech Ligure: digital e green.

Il programma di lavoro del nuovo consiglio ha l’obiettivo di aumentare la visibilità delle attività dei soci, promuovere il marketing territoriale high-tech, portare le istanze delle pmi tecnologiche ai decisori pubblici (regione/comune ecc.), favorire l’aggregazione per progetti di business e progetti R&D, attivare e gestire collaborazioni internazionali (nuove opportunità di mercato e attrazione investimenti), avviare e gestire gruppi di lavoro per i bandi della Commissione Europea e rafforzare la posizione delle pmi tecnologiche nella

governance dell’ecosistema locale dell’innovazione.

Il primo progetto lanciato in collaborazione con il Siit è #casasiit, il rilancio della sede del distretto come strumento per il trasferimento tecnologico delle competenze di ricerca al mercato e come acceleratore di nuove idee imprenditoriali. Il progetto prevede di fornire alle pmi e alle startup l’utilizzo di attrezzature e strumentazioni, la fruizione facilitata delle infrastrutture di ricerca (IR) del Siit in fase di startup; il supporto alla partecipazione ai network operativi dei Poli Transit e Sosia di cui Siit è soggetto gestore, il supporto alla partecipazione tramite Siit alle attività d’interesse del Digital Innovation Hub Liguria, dei Cluster Tecnologici Nazionali: Ctn Fabbrica Intelligente, Ctn Smart Communities, Ctn Trasporti e il supporto alla partecipazione ai Programmi UE e Internazionali in genere.

«Abbiamo voglia di raccontare una Genova nuova, tecnologica e green che mette al centro del modello di sviluppo le piccole e media imprese locali − spiega Botte −La media impresa deve diventare l’enzima della crescita per le piccole e le startup favorendo una concreta collaborazione con la grande impresa e gli enti di ricerca».