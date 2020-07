Borse europee prudenti in attesa dell’esito del vertice Ue sul Recovery Fund e frenate dallee voci su un possibile slittamento dell’accordo sul nuovo fondo, dalle statistiche sui contagi negli Stati Uniti e in Spagna e dal calo della fiducia dei consumatori Usa. Londra segna + 0,6%, Francoforte – 0,3%, Parigi – 0,3%. Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All Share +0,35% e Ftse Mib +0,31%. Poco mosso lo spread Btp/Bund, a 164 punti (+0,54%)

Sul Forex l’euro viene scambiato con il dollaro a 1,1433 (1,143 ieri). Euro/yen a 122,44 (da 122,43), dollaro/yen a 107,10 (107,11).

Petrolio in calo: Wti agosto è scambiato a 40,5 dollari al barile, il Brent settembre a 43 dollari al barile. In aumento l’oro (+0,73%), che raggiunge 1.809,9 dollari l’oncia