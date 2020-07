Hanno chiuso in positivo le Borse europee, nonostante i nuovi record di contagi negli Usa, confortate dalle notizie sui vaccini anti Covid di Pfizer e BioNTech. In forte rialzo anche Wall Street dove il Dow Jones ha accelerato a +1,5%. Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All Share +1,14% e Ftse Mib +1,19%. In leggera contrazione lo spread Btp/Bund, attestato su 167 punti (-1,77%). Londra segna +1,29%, Parigi +1,73%, Francoforte+1,32%.

A Piazza Affari crollo di Atlantia (15,19%) alla vigilia del consiglio dei ministri in cui il premier Giuseppe Conte ha annunciato che porterà’ il dossier di revoca della concessione alla controllata Aspi. Brillanti Leonardo (+7,01%), Telecom (+5,89%) spinta dalle attese per la creazione di una società unica per la banda super veloce, Cnh (+4,19%) grazie al balzo del mercato dei trattori a giugno negli Stati Uniti. Fuori dal listino principale boom di Unieuro (+15%) grazie al boom dell’e-commerce durante il lockdown evidenziato dalla trimestrale.

Sul mercato valutario, l’euro si rafforza sopra 1,13 rispetto alla moneta americana e viene scambiato a 1,135 (da 1,1315). Euro/yen a 121,87 (da 120,80 di venerdi’). Dollaro/yen a 107,3(da 106,77).

Stabile il greggio con il Wti poco sopra 40 dollari al barile.