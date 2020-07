Negativi in chiusura gli indici dei principali listini europei, mentre Wall Street procede bene, con l’S&P-500 viaggia su +0,35%. Francoforte resta sullo 0%, Londra segna -0,31%, Parigi – dello 0,34%. Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All Share -0,34% e Ftse Mib -0,28%. Poco mosso lo spread Btp/Bund, a 146 punti (-1,37%)

A Piazza Affari in rialzo i comparti sanitario (+2,09%), beni per la casa (+1,12%) e tecnologia (+1,00%), in ribasso viaggi e intrattenimento (-5,39%), media (-2,84%) e telecomunicazioni (-2,83%). In testa al Mib troviamo Diasorin (+4,98%),Atlantia (+4,83%) e Moncler (+2,32%), in fondo sono finiti Ubi bnca (-8,82%), Telecom (-5%) e Banxco Bpm (-3,79%). male anche Leonardo (-3,48%).

Seduta positiva per l’euro/dollaro Usa, che segna + 0,83%.

In rialzo l’oro, attestato su 1.940,1 dollari l’oncia (+2,1%) . Cala il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 40,8 dollari per barile, con un calo dell’1,19%.