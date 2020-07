In Liguria i casi totali di coronavirus da inizio emergenza sono 10.174 (+24, di cui 18 tamponi rilevati nel corso del mese di luglio e confermati oggi). i liguri attualmente positivi sono 1.144 (-4 rispetto a ieri). Di questi, 30 (0) in ospedale, di cui 1 in terapia intensiva e 180 (+7) in isolamento domiciliare. Secondo l’ultimo bollettino di Alisa, i guariti non più positivi salgono a 7.464 (+28), nessun deceduto oggi per un totale di 1.566 da inizio emergenza.

Per quello che riguarda il cluster di Savona, restano 71 i positivi: nessun nuovo caso nella giornata di oggi. In totale sono 60 i clienti del ristorante o loro contatti risultati positivi, a cui si aggiungono otto dipendenti e tre operatori sanitari dell’Asl 2 contatti di altri operatori sanitari clienti. Oggi sono stati refertati 150 tamponi, tutti negativi. Dei cinque ricoverati due sono stati dimessi, due sono in ospedale e uno è in isolamento domiciliare.

In tutta la Liguria i tamponi svolti oggi sono 1.967, per un totale di 182.797 da inizio emergenza Covid-19.

Così sono divisi gli ospedalizzati:

Asl 1 = 7 (-2)

Asl 2 = 8

Asl 3 Villa Scassi = 6

San Martino = 2

Asl 4 = 4

Asl 5 = 3 (+2)

Attualmente positivi per residenza:

IM = 80 (+0)

SV = 144 (+2)

GE = 745 (-6)

SP = 23 (+0)

Fuori regione = 54 (+0)

Altro o in fase di verifica = 98 (+0)

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 1.489, così suddivisi:

Asl 1 = 26 (-1)

Asl 2 = 874 (-31)

Asl 3 = 214 (-25)

Asl 4 = 60 (+3)

Asl 5 = 112 (+21)