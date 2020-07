Salgono a 1.144 le persone positive al coronavirus in Liguria (+9). Secondo il bollettino odierno di Alisa, 27 sono in ospedale (-1, nessuno in terapia intensiva) e 177 in isolamento domiciliare (+5).

I casi totali da inizio emergenza sono 10.093 (+23), di cui 1.262 individuati da test di screening o contact tracing e 8.831 in pazienti sintomatici. La Regione precisa che dei 23 nuovi contagi odierni, 19 sono in provincia di Savona: 17 sono relativi al cluster del ristorante. Di questi rimane, come ieri, solo un contagiato in ospedale, in condizioni che non destano preoccupazione; tutti gli altri sono poco sintomatici o asintomatici. Sono stati individuati già molti dei contatti del focolaio di Savona: precauzionalmente anche chi è stato in contatto in maniera minimale è stato messo sotto controllo e resterà in isolamento finché i tamponi non saranno stati fatti e ripetuti.

I guariti non più positivi sono 7.384 (+14), nessun deceduto nella giornata di oggi (1.565 morti da inizio emergenza). I tamponi effettuati oggi sono 963, pari a 171.613 da inizio emergenza, di cui 450 nel savonese (700 i tamponi eseguiti fino a ora in relazione al cluster del ristorante).

Così sono suddivisi gli ospedalizzati:

Asl 1 = 10

Asl 2 = 6

Asl 3 Villa Scassi = 7

Ospedale Galliera = 1

Asl 4 = 2

Asl 5 = 1

Attualmente positivi per residenza:

Imperia = 91 (-2)

Savona = 105 (+19)

Genova = 777 (-9)

La Spezia = 25 (+1)

Fuori regione = 52 (+0)

Altro o in fase di verifica = 94 (+0)

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 695

Asl 1 = 36

Asl 2 = 319

Asl 3 = 196

Asl 4 = 61

Asl 5 = 83