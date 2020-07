Sono 10.050 i casi positivi totali di coronavirus in Liguria da inizio emergenza. Otto in più di ieri.

Di questi 1.254 (+9) sono stati individuati da test di screening o contact tracing e 8.796 (-1) in pazienti sintomatici.

Gli attualmente positivi sono 1.163 (17 in meno), di cui 28 (4 in più) in ospedale (nessuno in terapia intensiva) e 173 in isolamento domiciliare (uno in più).

Secondo l’ultimo bollettino di Alisa, sono stati 1.464 i tamponi effettuati oggi per un totale di 167.677.

I guariti non più positivi sono 7.323 (22 in più).

Tre i decessi accertati oggi, che risalgono a fine giugno e inizio luglio (in totale 1.564), tra cui una donna di 56 anni a Sestri Levante.

Dei 1.163 ancora positivi, 810 (-14) sono residenti a Genova, 107 a Imperia (-2), 77 a Savona (0), 26 alla Spezia. 52 fuori regione (0), 91 in fase di verifica.

Gli ospedalizzati complessivi sono suddivisi in questo modo:

Asl 1 – 9 (+1)

Asl 2 – 4 (+1)

Asl 3 – Villa Scassi – 9 (+1)

Ospedale Galliera 1 (+1)

Asl 4 – 2 (+1)

Asl 5 – 3 (-1)

In sorveglianza attiva ci sono 440 persone:

Asl 1 – 44 (+2)

Asl 2 – 68 (+7)

Asl 3 – 180 (+1)

Asl 4 – 74 (-3)

Asl 5 – 74 (+11)