Sono 10.038 i casi positivi totali di coronavirus in Liguria da inizio emergenza. Sei in più di ieri.

Di questi 1.239 sono stati individuati da test di screening o contact tracing e 8.799 in pazienti sintomatici.

Gli attualmente positivi sono 1.177 (stabili), di cui 23 (uno in meno) in ospedale (nessuno in terapia intensiva) e 171 in isolamento domiciliare (23 in meno).

Secondo l’ultimo bollettino di Alisa, sono stati 1.330 i tamponi effettuati oggi, per un totale di 167.739.

I guariti non più positivi sono 7.300 (4 in più).

Due i decessi (in totale 1.561).

Dei 1.177 ancora positivi, 827 sono residenti a Genova, 103 a Imperia, 80 a Savona, 27 alla Spezia. 49 fuori regione, 91 in fase di verifica.

Gli ospedalizzati complessivi sono suddivisi in questo modo:

Asl 1 – 8

Asl 2 – 2 (+1)

Villa Scassi – 8

Asl 4 – 1 (-1)

Asl 5 – 4

In sorveglianza attiva ci sono 429 persone:

Asl 1 – 43 (+3)

Asl 2 – 67 (-2)

Asl 3 – 149 (+48)

Asl 4 – 85 (+3)

Asl 5 – 65 (+2)