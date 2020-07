Sono 10.052 i casi positivi totali di coronavirus in Liguria da inizio emergenza. Due in più di ieri.

Di questi 1.257 (+3) sono stati individuati da test di screening o contact tracing e 8.795 (-1) in pazienti sintomatici.

Gli attualmente positivi sono 1.142 (stabili), di cui 29 (1 in più) in ospedale (nessuno in terapia intensiva) e 157 in isolamento domiciliare (16 in meno).

Secondo l’ultimo bollettino di Alisa, sono stati 1.509 i tamponi effettuati oggi per un totale di 169.186.

I guariti non più positivi sono 7.345 (22 in più).

Un decesso oggi (in totale 1.565).

Dei 1.142 ancora positivi, 801 (-9) sono residenti a Genova, 96 a Imperia (-11), 76 a Savona (-1), 25 alla Spezia (-1). 52 fuori regione (0), 92 in fase di verifica (+1).

Gli ospedalizzati complessivi sono suddivisi in questo modo:

Asl 1 – 8 (-1)

Asl 2 – 5 (+1)

Asl 3 – Villa Scassi – 9 (0)

Ospedale Galliera 2 (+1)

Asl 4 – 2 (0)

Asl 5 – 3 (0)

In sorveglianza attiva ci sono 440 persone:

Asl 1 – 37 (-7)

Asl 2 – 100 (+32)

Asl 3 – 193 (+13)

Asl 4 – 72 (-2)

Asl 5 – 82 (+8)

L’impennata di sorveglianze nel savonese è legata a un cluster scoperto dopo la positività di un giocatore della Pro Recco residente in zona, che aveva mangiato in un ristorante savonese. La Regione Liguria ha parlato di 18 positivi, che devono ancora essere conteggiati tra le conferme ufficiali.