Sono 10.105 i casi positivi totali di coronavirus in Liguria da inizio emergenza. Dodici in più di ieri.

Di questi 1.264 sono stati individuati da test di screening o contact tracing e 8.841 in pazienti sintomatici.

Gli attualmente positivi sono 1.157 (+13), di cui 28 (1 in più) in ospedale (nessuno in terapia intensiva) e 157 in isolamento domiciliare (20 in meno).

Secondo l’ultimo bollettino di Alisa, sono stati 638 i tamponi effettuati oggi per un totale di 172.251.

I guariti non più positivi sono 7.383 (1 in meno).

I deceduti totali sono 1.565 (0).

Dei 1.157 ancora positivi, 779 (+2) sono residenti a Genova, 91 a Imperia (0), 115 a Savona (+10), 25 alla Spezia 0-1). 52 fuori regione (0), 95 in fase di verifica (+1).

Gli ospedalizzati complessivi sono suddivisi in questo modo:

Asl 1 – 9

Asl 2 – 6

Asl 3 – Villa Scassi – 7

Ospedale San Martino 2

Ospedale Galliera 1

Asl 4 – 2

Asl 5 – 1

In sorveglianza attiva ci sono 930 persone:

Asl 1 – 29

Asl 2 – 591

Asl 3 – 174

Asl 4 – 57

Asl 5 – 79

Continua il costante monitoraggio del focolaio di Savona. Sono 50 i casi totali da giovedì scorso, di cui 2 ospedalizzati. 39 sono clienti e contatti di clienti, 8 dipendenti del ristorante e 3 sanitari che sono contatti di altri sanitari che avevano frequentato il ristorante.

Sul bollettino sono 12 i casi positivi, i quali rientrano in quelli riportati ieri. A questi vanno aggiunti i 5 nuovi casi riscontrati nel pomeriggio, dopo la chiusura del bollettino, di cui 4 sono avventori del ristorante e 1 è un contatto di caso positivo sempre legato a questo cluster.

Sono 1150 i tamponi effettuati solo in relazione al monitoraggio di questo focolaio