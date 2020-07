Salgono a 10.144 i casi totali in Liguria da inizio emergenza coronavirus, +5 rispetto a ieri. Di questi, 1.270 (+2) individuati da test di screening o contact tracing e 8.874 (+3) in pazienti sintomatici. Secondo gli ultimi dati Alisa, gli attualmente positivi sono 1.152 (-5), 26 (-3) in ospedale, nessuno in terapia intensiva.

172 le persone in isolamento domiciliare (+2). I guariti non più positivi salgono a 7.426 (+10). Nessun morto oggi per un totale di 1.566 da inizio emergenza. I tamponi effettuati oggi sono 1.337, per un totale di 178.615.

La suddivisione degli ospedalizzati:

Asl 1 – 9 (-1)

Asl 2 – 7

Asl 3 Villa Scassi – 5 (-2)

San Martino – 1

Galliera – 1

Asl 4 – 2

Asl 5 – 1

Attualmente positivi per residenza:

IM – 82 (-9)

SV – 140 (+1)

GE – 754 (+1)

SP – 23 (0)

Fuori regione – 55 (+1)

Altro o in fase di verifica – 98 (+1)

Sorveglianze attive (contatti di positivi) – 1.514 (-32)

Asl 1 – 27 (+5)

Asl 2 – 1.109 (-22)

Asl 3 – 246 (-9)

Asl 4 – 52 (+1)

Asl 5 – 80 (-5)

Rimangono 71 i positivi correlati al cluster savonese, nessun nuovo caso nella giornata di oggi. In totale sono 60 i clienti del ristorante o loro contatti risultati positivi, a cui si aggiungono otto dipendenti e tre operatori sanitari dell’Asl2 contatti di altri operatori sanitari clienti. I tamponi eseguiti sono 2040, di cui ne sono stati refertati 1630. Dal rilevamento del cluster i tamponi eseguiti, giorno per giorno, sono stati: 50 giovedì 16 luglio, 50 venerdì 17; 250 sabato 18; 450 domenica 19; 350 lunedì 20; 250 martedì 21, 300 mercoledì e 150 giovedì 23 e 190 venerdì 24 luglio. Le persone in isolamento cautelativo sono 1510; restano cinque gli ospedalizzati, tutti in buone condizioni.