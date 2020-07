In Liguria i casi totali di coronavirus da inizio emergenza sono 10.177 (tre in più di ieri), di cui 1.289 individuati da test di screening o contact tracing e 8.888 da pazienti sintomatici. Gli attualmente positivi sono 1.140 (-4 rispetto a ieri). Di questi, 27 (-3) in ospedale, di cui 0 in terapia intensiva e 182 (+2) in isolamento domiciliare. Secondo l’ultimo bollettino di Alisa, i guariti non più positivi salgono a 7.471 (+7), nessun deceduto oggi per un totale di 1.566 da inizio emergenza.

In tutta la Liguria i tamponi svolti oggi sono 1.381, per un totale di 184.178 da inizio emergenza Covid-19.

Così sono divisi gli ospedalizzati:

Asl 1 – 7

Asl 2 – 7 (-19

Asl 3 Villa Scassi = 6

San Martino – 1(-1)

Asl 4 = 3 (-1)

Asl 5 = 3

Attualmente positivi per residenza:

Imperia – 75 (-5)

Savona – 143 (-1)

Genova – 749 (+4)

La Spezia – 22 (-1)

Fuori regione – 54 (+0)

Altro o in fase di verifica – 97 (-1)

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 1.489, così suddivisi:

Asl 1 = 30 (+4)

Asl 2 = 726 (-148)

Asl 3 = 239 (+25)

Asl 4 = 66 (+6)

Asl 5 = 134 (+22)